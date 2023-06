Snelle actie van brandweer beperkt bosbrand Melissant

In Melissant is zaterdag 10 juni 2023 brand uitgebroken in een bosgebied aan de Molendijk. Op verschillende plekken in het bos waren kleine brandjes ontstaan, waarbij pluizen van de bosbodem vlam hadden gevat. Vanwege de aanhoudende droogte, de moeilijke bereikbaarheid van het gebied en de beperkte bluswatervoorziening heeft de brandweer snel opgeschaald naar grote brand.

Door de snelle actie van de hulpdiensten is de brand beperkt gebleven tot één bosvak. Het droneteam van de brandweer was ter plaatse om een overzicht te krijgen van de situatie en eventuele brandende delen op te sporen.

De brand in Melissant doet denken aan een soortgelijke brand die op zaterdagavond 30 mei 2020 plaatsvond in het bos bij Stellendam. Ook daar moest de brandweer optreden om het vuur onder controle te krijgen.



Door Jonathan Jelier