Speeltuin Dirksland weer open

Speeltuin de Flierefluiter aan de Philipshoofjesweg in Dirksland is weer geopend. Na de winterstop en grote schoonmaak is alles weer spik en span. Vanaf 13:00 tot 16:00 uur kan er weer elke woensdag- en vrijdagmiddag gespeeld worden. Voor leden van de SVIK is de entree gratis. Voor niet leden betalen alleen de kinderen 1 euro per persoon.

Voor alle leeftijden is er in de speeltuin iets te doen. Van trampoline springen tot kliederen in het zand en spelen in de waterbak. Ook zijn er kleine versnaperingen te koop.

De speeltuin is te vinden naast de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg te Dirksland.