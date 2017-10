Spitsverkeer last van ongeval op N215

Op de kruising N215 Staverseweg met de Dorpsweg in Sommelsdijk is dinsdag 3 oktober 2017 een ongeval gebeurd waarbij drie auto’s betrokken zijn geraakt. Door een voorrangskwestie raakten de drie voertuigen met elkaar in botsing. De inzittenden zijn ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. Het ongeval gebeurde omstreeks 17:25 uur hetgeen voor de nodige oponthoud zorgde voor het spitsverkeer. Tweeten Previous Next

