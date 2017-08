Steekpartij in Sommelsdijk

De politie meldt vrijdagavond 4 augustus 2017 dat er op diezelfde avond een steekpartij heeft plaatsgevonden in de Van Aerssenstraat in Sommelsdijk. Naast veel politie-eenheden en de ambulance is ook de traumaheli ter plaatse gekomen. Twee bekenden van elkaar kregen ruzie over vermoedelijk drugs. Dat liep uit de hand waarna een van de twee werd gestoken. De trauma-arts is meegereden naar het ziekenhuis. Het slachtoffer dat volgens de politie meerdere verwondingen heeft opgelopen was bij kennis. De verdachte van het steekincident meldde zich na het incident bij politie. Hij is aangehouden in zijn woning. Tweeten

