In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 september 2018 is de brandweer uitgerukt naar de van Pallandtweg in de polder bij Middelharnis. Diverse strobalen stonden in brand. De harde wind wakkerde het vuur flink aan.

Brandweerlieden hebben een kraan ter plaatse laten komen om de hooibalen uit elkaar te halen en zo beter de brand te kunnen blussen.