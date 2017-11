Talent uit Ooltgensplaat stoomt door naar internationale top

Zijn droom is de nieuwe Valentino Rossi te worden. Zo ver is motorcoureur Joep Overbeeke uit Ooltgensplaat nog lang niet. Maar met het ondertekenen van een contract bij een bekend fabrieksteam, heeft de 18-jarige wegracer wel een belangrijke stap in zijn carrière gezet.

Officieel mag Joep de naam van het team nog niet bekend maken. Maar dit seizoen heeft hij wel meegedaan aan de Yamaha R3 CUP, waar hij 3e werd in het eindklassement. Joep: "De fabrikant wil mij graag eerst zelf presenteren; tot die tijd mag ik de naam nog niet noemen."

Kweekvijver

Met zijn deelname aan de Yamaha Masterclass kon hij een van de vijf beschikbare startplaatsen afdwingen voor de WorldSSP 300 klasse. "Dat is een soort Jong Feyenoord: het hoogste nivo in mijn leeftijdsklasse. Het is ook een kweekvijver voor jonge motortalenten uit heel de wereld, die hier klaargestoomd worden voor de top."

Tijdens de tweedaagse masterclass in het Italiaanse Latina werden de 11 beste jonge rijders uit hun land op fysiek, mentaal en technisch gebied getest. Ook streden ze tegen elkaar op het circuit. De winnaar van de finale race werd de Italiaan Luca Bernardi. Joep werd derde, na de andere Nederlander Dennis Koopman.

Twee Nederlandse deelnemers die niet onder doen voor de concurrentie uit de rest van Europa. Dat komt niet veel voor, benadrukt de Plaetenaer. De motorsport is in Spanje en Italië veel groter dan hier. Maar de sport lijkt, mede door het succes van Rotterdammers Bo Bendsneyder en Michael van der Mark, aan belangstelling te winnen.

Kartbaan

Joep Overbeeke begon bijna 10 jaar geleden met racen op een kleine minibike, toen nog op kartbanen. Zijn ouders hadden weliswaar een motor en gingen weleens naar de TT In Assen. Maar het racetalent komt vooral uit hemzelf. Bijna elk jaar maakte hij een overstap naar een hogere klasse. Eerst met een omgebouwde 125cc-motor tot 120 km per uur, later ook met echte racemotoren tot 200 km per uur.

Zijn ouders hebben hem al die jaren begeleid, ook naar internationale wedstrijden. "We hebben een busje omgebouwd tot camper, inclusief twee bedden en de motor achterin. Gezellig, ook de hond erbij. Dat wordt volgend jaar wel anders, als ik door heel Europa wedstrijden moet gaan rijden. De motor gaat dan in een vrachtwagen en ik reis er in het vliegtuig achteraan."

Hij gaat het nog missen, zegt Joep. Maar hij ziet ook uit naar de extra media-aandacht op dit hogere niveau (de wedstrijden worden uitgezonden op Eurosport 2). Voor dit nieuwe avontuur heeft hij wel veel meer sponsors nodig. "Auto Koese uit Middelharnis is mijn hoofdsponsor, maar daar red ik het volgend jaar niet alleen mee. Ik ga de komende tijd veel presentaties geven en sponsors werven. Anders gaat het feest niet door."