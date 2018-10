Tea Both voorgedragen als wethouder op Goeree-Overflakkee

Tea Both-Verhoeven uit Dirksland wordt door het CDA voorgedragen als nieuwe wethouder op Goeree-Overflakkee. Als de gemeenteraad haar benoeming goedkeurt, zal Tea op 13 december 2018 Arend-Jan van der Vlugt opvolgen als wethouder.

Tea Both is werkzaam bij CuraMare als manager van woonzorglocatie Geldershof te Dirksland en sinds 2013 raadslid van de gemeente Goeree-Overflakkee. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was Tea al lijsttrekker voor het CDA Goeree-Overflakkee en heeft zij met de partij veel steun en vertrouwen ontvangen.

Tea Both sterk in onderlinge verbondenheid

Het CDA is dan ook blij dat Tea Both bereid is om deel uit te gaan maken van het dagelijks bestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee, nu wethouder Arend-Jan van der Vlugt aangegeven heeft zijn functie na vele jaren inzet over te dragen. "Als partij ondersteunen we van harte de keuze voor Tea als wethouder. In haar krijgen we iemand die zich verbonden voelt met de samenleving; haar verantwoordelijkheden kent en sterk is in de onderlinge verbondenheid. We kennen haar als sterk intrinsiek gemotiveerd en betrokken. We zien daarom de opvolging met vertrouwen tegemoet”, aldus de eilandelijke CDA-voorzitter Henk van Putten.

Het CDA vormt samen met de SGP, Vitale Kernen en VVD de coalitie op Goeree-Overflakkee.