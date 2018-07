Terug van vakantie? Spoel de kranen 1 minuut door!

Bent u langere tijd van huis geweest, spoel dan direct bij thuiskomst alle kranen en leidingen 1 minuut door. Zo houdt u fris en smakelijk water. Vang het water op en gebruik het voor huis en tuin. Dat is het advies van Evides Waterbedrijf.

Als het kraanwater in de leidingen in huis langere tijd stil staat, loopt de kwaliteit wat terug. Door direct bij thuiskomst uw kranen 1 minuut door te laten lopen, is het drinkwater weer lekker fris en goed van smaak.

Gebruik het opgevangen kraanwater

Vang het water dat u bij het doorspoelen gebruikt, op in een emmer en gebruik het in en om huis voor bijvoorbeeld de planten of voor schoonmaakklusjes. Zo voorkomt u verspilling.

Dek douchekop af

Bij temperaturen vanaf 25°C en in stilstaand water kan de legionellabacterie ontstaan. Deze bacterie kan bij inademing leiden tot longontsteking en de zogeheten veteranenziekte. Zorg er daarom voor dat er geen waterdruppeltjes in de lucht komen bij het doorspoelen van de douchekop. Leg de douchekop in een emmer met een doek erover en houd hem onder water, zodat er geen waterdamp in de lucht komt.

Tips en meer informatie

Kijk op www.evides.nl/kraandoorspoelen voor meer informatie over de kwaliteit van kraanwater en daar kunt u een kraanhanger met doorspoelchecklist downloaden.