In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober 2017 gaat de wintertijd weer in. Om drie uur gaat de klok een uur terug, waardoor de nacht een uur langer duurt. In maart wordt de klok pas weer een uur vooruit gezet want dan gaat de zomertijd in.

Bij de overgang naar wintertijd schuift de daglichtperiode een uur op waardoor het 's morgens eerder licht wordt, en 's avonds weer eerder donker.