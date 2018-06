Traumaheli vliegt voor ongeval met brommer

Aan het einde van vrijdagmiddag 29 juni 2018 heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Industrieweg in Middelharnis. Een bestuurder van een brommer raakte van de weg en kwam in een sloot terecht. Vanwege de ernst van de verwondingen kwam ook de traumaheli ter plaatse. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Tweeten Previous Next

