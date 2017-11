Traumaheli vliegt voor ongeval met fiets

De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag 24 november 2017 uitgerukt naar de Westduinweg in Ouddorp voor een aanrijding tussen een werkbus en een fietsster. De fietsster is daarbij frontaal tegen de werkbus aangereden en midden op de weg ten val gekomen. Naast de ambulance en politie kwam ook de traumaheli ter plaatse. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Tweeten Previous Next

