Tussenstand NK Tegelwippen Goeree-Overflakkee vs. Hoeksche Waard

Tot en met 31 oktober 2023 steekt Goeree-Overflakkee de handen uit de mouwen en gaat de gemeente samen met inwoners de uitdaging aan om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Ook dit jaar wordt er een vriendschappelijke strijd gevoerd met de buurgemeente Hoeksche Waard. Tijdens het NK Tegelwippen is het doel om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen, zodat Nederland beter bestand is tegen extreem weer en de biodiversiteit wordt versterkt. De gemeente roept alle inwoners op om deel te nemen aan deze groene actie.

Tussenstand

Nu bijna halverwege de competitie zijn er in heel Nederland al 820.266 tegels gewipt. Kijkend naar de strijd met de Hoeksche Waard moet Goeree-Overflakkee erkennen dat ze nog niet goed op schema ligt. Hoeksche Waard heeft namelijk al 12.942 tegels gewipt, terwijl Goeree-Overflakkee slechts 3.938 tegels heeft verwijderd. Goeree-Overflakkee ligt dus behoorlijk achter, maar de strijd is nog lang niet gestreden.

Om het vervangen van tegels makkelijker te maken, biedt de Tegeltaxi gratis ophaalservice voor overgebleven tegels. Indien u meer groen in uw tuin wilt creëren, kunt u de gewipte tegels aanmelden via nk-tegelwippen.nl/meedoen en vervolgens een e-mail sturen naar duurzaamheid@goeree-overflakkee.nl met daarin het aantal tegels, uw naam, adres en telefoonnummer. De gemeente zal dan een afspraak met u maken om de tegels op te halen. Houd er rekening mee dat er wekelijks een beperkt aantal plekken beschikbaar is.

Win een regenton

Gedurende het NK Tegelwippen wordt er elke maand een regenton verloot. Een regenton is een waardevolle aanvulling voor een vergroende tuin, omdat deze regenwater opvangt dat later gebruikt kan worden om planten water te geven of voor andere doeleinden tijdens drogere periodes. Als u kans wilt maken op een gratis regenton, kunt u de aangemelde tegels via nk-tegelwippen.nl/meedoen en uw naam, adres en telefoonnummer via e-mail sturen naar duurzaamheid@goeree-overflakkee.nl. Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Heeft u zich aangemeld voor de Tegeltaxi GO? Dan maakt u automatisch kans op een regenton.

Subsidie

De gemeente Goeree-Overflakkee biedt subsidies aan om inwoners, ondernemers en stichtingen te helpen bij het vergroenen en klimaatbestendiger maken van tuinen, pleinen en andere eigen grond. Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van de gemeente: https://www.goeree-overflakkee.nl/subsidie-vergroening-tuin. Daarnaast heeft ook het Waterschap Hollandse Delta een subsidie beschikbaar: https://www.wshd.nl/subsidie.



Door Arjan Huizer