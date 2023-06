Tussentijdse opkomst Stad Aardgasvrij na drie weken stemmen

Week 25 was een succesvolle stemweek voor de draagvlakmeting over Stad Aardgasvrij. Vier weken lang stemmen inwoners en ondernemers uit Stad aan ’t Haringvliet die nu een aardgasaansluiting hebben, over het plan om vanaf 2025 aardgasvrij te worden. Dit door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen aardgasvrije oplossing. Na drie weken stemmen en nog vijf dagen te gaan heeft 65% gestemd. Er kan nog tot en met aanstaande vrijdag 30 juni 18:00 uur gestemd worden.

Vooral bij de GO-bus, die ingezet wordt als mobiel stemlokaal, werd deze week volop gestemd. Bij de GO-bus reed op woensdag en zaterdag een ijscokar mee, waar inwoners tijdens het zomerse weer meteen een ijsje konden halen. Het weer werkte mee en de sfeer was goed. De GO-bus rijdt ook deze week nog door de straten om het de inwoners zo makkelijk mogelijk te maken om te gaan stemmen. De tijden zijn: maandag en dinsdag van 17:00 tot 20:00 uur, woensdag van 8:00 tot 20:00 uur, donderdag van 14:00 tot 20:00 uur en vrijdag van 14:00 tot 18:00 uur.

Deze week is stemmen in ’t Trefpunt en vanuit huis ook nog mogelijk

In ’t Trefpunt kan sinds de start van de draagvlakmeting drie dagen per week gestemd worden. En ook de laatste week van de draagvlakmeting zijn inwoners en ondernemers uit het dorp van harte welkom om hier te stemmen. Dat kan nog op woensdag van 13:00 tot 20:00 uur en vrijdag van 13:00 tot 18:00 uur. Ook is stemmen vanuit huis deze week nog mogelijk. Dit kan door een afspraak te maken. Eén van de stembureauleden komt dan aan de deur zodat inwoners thuis kunnen blijven en toch hun mening kunnen geven.

Angela van Hooff, één van de stembureauleden, vertelt: "De afgelopen twee woensdagen was ik stembureaulid bij de stemlocatie ’t Trefpunt. Wat mij opviel is hoe vriendelijk de mensen zijn en er is meestal wel tijd voor een praatje. En mensen zijn nieuwsgierig naar de tussentijdse opkomst en of de 70% gehaald wordt."

Want als 70% voor een aardgasvrij dorp vanaf 2025 stemt, gaat het projectteam door met de uitwerking van het plan. Daarbij geldt dat bij zo’n belangrijke vraag wordt uitgegaan van 100% betrokkenheid van de Stadtenaren. Als er niet wordt gestemd, is dit automatisch een nee-stem. Als er steun is voor het plan, en aan de andere beloften is voldaan, wordt Stad aan ’t Haringvliet mogelijk het eerste dorp in Nederland dat met groene waterstof wordt verwarmd in plaats van aardgas. Een mooie kans voor het dorp om op een betaalbare manier aardgasvrij te worden en klaar te zijn voor de toekomst.

Bekendmaking uitslag

Veel inwoners en ondernemers uit Stad aan ’t Haringvliet maar ook daarbuiten zijn benieuwd naar de uitslag. Vrijdag 30 juni na 18:00 uur worden de stemmen geteld. Naar verwachting wordt de uitslag rond 21:00 uur bekend gemaakt.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws