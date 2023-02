Twee helden onderscheiden voor redden drenkeling

Twee inwoners van Goeree-Overflakkee zijn door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman in het zonnetje gezet voor het redden van een drenkeling. Ze kregen een bronzen medaille en getuigschrift van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Op 4 oktober 2022 ging het mis bij de Singelkade in Middelharnis. Een 16-jarige tiener laat haar hondje uit langs het water, wordt onwel en valt in het water. Leeftijdsgenootje Vita de Jong hoort de plons en ziet een blaffend hondje op de kant. Ook ziet ze iemand in het water, maar het lukt haar niet om dichtbij te komen.

Omdat ze weet dat ze hulp nodig heeft, belt Vita bij iemand aan. Het blijkt bij brandweerman Cornelis Grootenboer te zijn. Hij springt gelijk het water in. Het lukt hem om het meisje, dat in de tussentijd al onder water was geraakt uit het water te halen. Gelukkig haalt ze bijna direct weer adem.

Burgemeester Grootenboer nam maandagmiddag 13 februari 2023 op het gemeentehuis uitgebreid de tijd om de twee helden te bedanken. “Ze vinden het misschien niet zo bijzonder, maar dat is het wel. Niet iedereen is in staat om in actie te komen als het nodig is. Gelukkig geldt dat voor deze twee kanjers wel en kan iedereen het navertellen.”

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (1767) bekroont mensen die iemand hebben gered van de verdrinkingsdood. De Maatschappij wil zoveel mogelijk verdrinkingen in Nederland voorkomen. Dat doet ze door de redders te eren en door voorlichting te geven over redden en reanimeren. Bij de overhandiging van de medailles en het getuigschrift was bestuurslid Gaius Voûte van de Maatschappij aanwezig.

Bij een redding levert de burgemeester van een gemeente informatie over het ongeval. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of een redding in aanmerking komt voor een onderscheiding.