Twee mooie krijtborden dankzij voorjaarsfair

Vrijdag 19 mei 2017 organiseerde peuterspeelzaal Klein Duumpie een gezellige voorjaarsfair in het Heagse Huus in Stellendam. Er waren kraampjes met tweedehands artikelen, mooie knutselwerkjes van de peuters en een heerlijk patatje met lekkers. Aan de kinderen was natuurlijk ook gedacht: springkussens, schminken, grabbelen, kleurplaatwedstrijd en op de foto met een tractor. Na de fair sloot het jeugdorkest van fanfareorkest de hoop aan met een ontzettend leuk kinderconcert over een lieve teddybeer die op zoek was naar de zin van het leven. Tijdens de fair was er ontzettend veel te winnen door het kopen van lootjes, envelop te trekken en het boodschappenpakket van de PLUS raden. De lijst met sponsors voor deze dag is eindeloos, ze willen daarom hierbij graag het bloemenschuurtje, viskil, 't Zuiderdiep, Landwinkel Keizer, Multimate, Jaap Boone, Debby, Silkskin, Marie, Knabbeltje, Vogelcentrum, 't Wapen van Stellendam, Bakkerij Bleumink, schilderbedrijf Bakker, de Vesting, P&C en Puur geluk bedanken voor het beschikbaar stellen van de prijzen. Klein Duumpie wil ook John P. de Wit assurantiën bedanken voor een schenking van 100 euro. Er zijn al twee mooie krijtborden voor buiten aangeschaft van het bedrag.

