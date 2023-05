Veel animo voor sportactiviteiten in de meivakantie

Tijdens de meivakantie organiseerde het Sportteam GO 2 sportieve dagen. Alle sportactiviteiten waren volgeboekt. Schoolkinderen uit groep 3 tot en met 8 konden zich op woensdag 3 mei 2023 uitleven op de spring- en klimtoestellen tijdens GO Jump & Play. De sport- en gymnastiekvereniging van Oude-Tonge (OKK Sport) stelde haar materialen beschikbaar zodat het Sportteam voldoende uitdagende activiteiten neer kon zetten. De kinderen hebben genoten van springkussens, speeltoestellen en meer.

Voetbaltoernooi in Sportcomplex de Gooye

Donderdag 4 mei konden de schoolkinderen met hun vrienden en vriendinnen meedoen aan een voetbaltoernooi in Sportcomplex de Gooye in Dirksland. DVV '09 had doeltjes beschikbaar gesteld, waardoor de beleving van het spel werd vergroot. Er deden maar liefst 20 teams mee. Bij groep 3 tot en met 5 ging de derde plaats naar ‘De groene boefjes’, de ‘DBGC knallers’ werden tweede en de winst ging naar thuispIoeg DVV'09. Ruth van De Bumpers werd benoemd als beste (sportiefste) speler en de keeper van WFB JO8 ging er met de prijs voor beste keeper vandoor. In de middag werd het team ‘The Goat’ derde, DJS tweede en de grootste beker ging naar de onverslaanbare ‘Chappies’. Beste keeper Eline en beste speler Jayden werden ook in het zonnetje gezet.

In totaal is er door 260 kinderen fanatiek bewogen. Tussendoor konden ze ook nog lekker gezond bananen en appels pakken. Het Sportteam kijkt uit naar de volgende sportieve dagen.