Verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij chemisch afval

Een 54-jarige inwoner uit Ooltgensplaat is dinsdagmorgen 28 maart 2023 vroeg in zijn woning aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij vermoedelijk een drugslab en diefstallen.

Naar aanleiding van binnengekomen informatie stelden agenten rond 04:30 uur een onderzoek in in een loods aan de Spuidijk in Ooltgensplaat. Tijdens dit onderzoek werd 4000 liter chemisch afval, een gestolen crossmotor en een gestolen oldtimer aangetroffen. Het chemisch afval is vernietigd. De motor en auto zijn veiliggesteld voor verder onderzoek.

Hoe herken ik drugsdumping

Drugsafval zit vaak in kunststof vaten, zoals grote tonnen of jerrycans. Het kan soms ook in metalen vaten of gasflessen zitten.

Criminelen dumpen het afval bijvoorbeeld langs de weg, in een bos of in een open veld. Soms zit het chemisch afval in een uitgebrande auto.

Voertuigen op een niet voor de hand liggende plaats in het bos of buitengebied (bijvoorbeeld op een doodlopend weggetje), personen die schichtig rondkijken en met hoge snelheid vertrekken.

Illegale dumpingen van drugs vinden vaak plaats in het donker.

Het gaat vaak om grote hoeveelheden die met bestelauto’s of kleine vrachtauto’s worden vervoerd.

Drugsafval is vies en gevaarlijk spul, de criminelen dragen vaak handschoenen bij het dumpen ervan.

Ziet u een illegale dumping? Bel dan 112

Als u getuige bent van een illegale dumping, bel dan de politie via 112. Zorg wel dat uw eigen veiligheid voorop staat. Maak als het mogelijk is foto’s, noteer nummerborden en maak een beschrijving van de vervoersmiddelen en de personen. U kunt dit ook melden via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Wat doe je als je iets ziet dat op drugsdumping lijkt?

Illegale dumpingen vinden vaak plaats in het donker. Het gaat vaak om grotere hoeveelheden die met bestelauto’s of soms kleine vrachtauto’s worden vervoerd. Wees alert als u een auto ziet op een niet voor de hand liggende plaats in het bos of buitengebied (doodlopend weggetje). Noteer het nummerbord en bel de politie in verband met een verdachte situatie (geen spoed, dus 0900-8844). Bent u zelf de eigenaar van de grond waar het afval ligt, doe dan ook officieel aangifte bij de politie. Als de dader bekend is, kan de schade verhaald worden en moet deze de schade terugbetalen. Zonder aangifte is er wettelijk geen gedupeerde.