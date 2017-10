Verkeershinder Korteweegje Dirksland

Vanwege rioolwerkzaamheden is het Korteweegje in Dirksland vanaf dinsdag 31 oktober 2017 afgesloten voor doorgaand verkeer. Korteweegje is een van de belangrijkste toegangswegen voor Dirksland. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 3 november 2017. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. Het fietspad blijft begaanbaar. Aannemersbedrijf Lindeloof B.V. voert de rioolwerkzaamheden in opdracht van de gemeente uit. De werkzaamheden vinden plaats in verband met de bouw van nieuwe woningen. Tweeten

