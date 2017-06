Vertraging N59 door kop-staartbotsing

Het verkeer op de N59 heeft donderdagmiddag 15 juni 2017 in de buurt van Oude-Tonge vertraging opgelopen. De oorzaak was een kopstaart-botsing ter hoogte van de verkeerslichten bij Oude-Tonge. Drie voertuigen raakten volgens de politie betrokken bij het ongeval. Zover bekend heeft niemand ernstige verwondingen opgelopen. Tweeten Previous Next

