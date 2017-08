Vier hennepplantages opgerold op Tiengemeten

Op maandag 21 augustus 2017 heeft de politie van het Basisteam Haringvliet en Hoekse Waard, in samenwerking met een BOA van Natuurmonumenten, vier hennepplantages opgerold op het natuureiland Tiengemeten. In totaal stonden er 447 hennepplanten. De planten zijn in overleg met de Officier van Justitie, door de dienst domeinen ter plaatse vernietigd en afgevoerd. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Auto tegen boom bij Stad aan ‘t Haringvliet Op de Tilsedijk tussen Stad aan 't Haringvliet en Den Bommel heeft zaterdag 19 augustus 2017 een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De hulpdiensten werden hiervoor omstreeks 18:00 uur...

De Omloop van Goeree-Overflakkee was weer pittig Op vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus 2017 vond voor de 28e keer de Omloop van Goeree-Overflakkee plaats. Dit jaar weer een pittige prestatie-wandeltocht van 110 kilometer, af te leggen...

Frustratie bij weer een storing Haringvlietbrug Automobilisten op de A29 hebben donderdagmorgen 17 augustus 2017 anderhalf uur vast gestaan vanwege weer een defect aan de Haringvlietbrug. Omstreeks 09:15 uur ontstond er op A29 in beide...

VVD-Fractielid Henk van der Meer kiest voor eigen raadszetel Henk van der Meer heeft besloten zich na vierentwintig jaar terug te trekken uit de VVD-fractie in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Nieuwe ontwikkelingen binnen het Lokaal Netwerk...

Onwel tijdens fietsen in de polder Meerdere hulpdiensten zijn dinsdagavond 15 augustus 2017 omstreeks 20:30 uur opgeroepen voor een incident op de Westdijk tussen Dirksland en Melissant. Een wielrenner was met een groep aan...

Twee voertuigen op elkaar bij Nieuwe-Tonge In Nieuwe-Tonge heeft dinsdagavond 15 augustus 2017 een ongeval plaatsgevonden op de kruising N215 met de Molendijk. Een personenauto en een bestelwagen botsten op elkaar. Er raakte een...

Stuk land in brand bij Achthuizen Aan de Nieuwe Bloksedijk in de polder van Achthuizen heeft maandag 14 augustus 2017 een stuk land in brand gestaan. De brand die vermoedelijk ontstaan is in een mesthoop werd door meerdere...

Evides Waterbedrijf gaat zelf facturatie verzorgen Evides Waterbedrijf - de drinkwaterleverancier van Zuidwest-Nederland - verzorgt vanaf 25 september 2017 ook in Zeeland, Goeree-Overflakkee en op de Brabantse Wal de afrekening van...

Blauwe papiercontainers voor heel Goeree-Overflakkee Vanaf november 2017 worden oud papier en karton overal op Goeree-Overflakkee met behulp van een blauwe papiercontainer ingezameld. De invoering van de papiercontainers op heel het eiland is...

Cheque voor belevingstuin Nieuw Rijsenburgh Dinsdag 8 augustus 2017 kregen bewoners en medewerkers van de woongroepen in Nieuw Rijsenburgh een cheque overhandigd van Club 'Rondje...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina