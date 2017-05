Vijf voor twaalf bij eilandelijke campings

De fractie van de lokale politieke partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee nam onlangs plaats aan de keukentafel bij de familie Westhoeve van camping Brouwersdam in Ouddorp. Met als doel zich te laten informeren over de door de gemeente nog op te stellen recreatievisie.

Vitale Kernen werd door moeder des huizes, mevrouw Aat Westhoeve, ontvangen met koffie en een met boter besmeerde peperkoek. Naast alle gezelligheid werd er tevens constructief gesproken over de recreatieve ontwikkelingen op het eiland. Hoe bijvoorbeeld het hoofd te bieden aan de steeds meer verdwijnende campingplaatsen, in relatie met juist een sterk groeiende campermarkt?

Behoud van de hoge landschappelijke kwaliteit op de kop van de gemeente vindt zowel de familie Westhoeve als Vitale Kernen zwaarwegend. Verder gaven de campingeigenaren aan dat er momenteel vooral behoefte is aan kampeerplekken voor toeristen die een overnachting zoeken in Ouddorp. "Volgens de bestaande regels mogen er op onze camping maximaal 25 caravans, tenten of campers staan. Dit voldoet echter absoluut niet aan de behoefte die de laatste jaren is ontstaan."

Eigenaren van campings op Goeree-Overflakkee zitten met smart te wachten op de recreatievisie. Momenteel moeten namelijk teveel toeristen worden teleurgesteld. Snelle actie is uitermate gewenst. Vitale Kernen pleit daarom voor tijdelijke ontheffingen, in afwachting van de recreatievisie.