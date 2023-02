Vishotels haven Middelharnis geopend

Gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta openden woensdag 22 februari 2023 twee zogeheten vishotels in het water van de haven van Middelharnis. Na insecten en vogels kunnen nu ook vissen en kleine waterdieren op Goeree-Overflakkee ‘inchecken’ in speciale hotels. De bedoeling is dat jonge opgroeiende vis het hotel gaat gebruiken als schuilplek.

De vishotels zijn gemaakt tijdens de restauratie kademuur en Wilhelminabrug

Wethouder Henk van Putten: “Mooi dat we samen met het waterschap van het materiaal dat hierbij vrijkwam twee vishotels konden maken. Dat past ook bij onze ambities op het gebied van circulariteit. De haven is echt prachtig geworden. Op dit moment werken we vanuit de gemeente aan een masterplan, om ook de andere havens op Goeree-Overflakkee op te knappen.”

Goed voor diversiteit van het waterleven en waterkwaliteit

Heemraad Dorenda Gerts van waterschap Hollandse Delta: ”Een vishotel bevat holtes waarin vissen en onderwaterdiertjes zoals krabbetjes kunnen schuilen voor grotere vissen en watervogels. Ook algen en mosselen kunnen groeien op het ruwe oppervlak van het vissenhotel. Mosselen filteren het water. De vishotels zijn daarom goed voor de diversiteit van het waterleven en voor de waterkwaliteit.” De vishotels zijn behalve voor jonge vissen ook interessant voor trekvissen zoals stekelbaarzen. Deze vissen reizen tussen zoet, zout en brak water. De vissen hebben het hele jaar, dus ook in de winter als er nauwelijks waterplanten zijn, beschutting onder water.

De restauratie van de haven van Middelharnis is nu afgerond

Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij dit moment. Wethouder Daan Markwat, die voorheen de havens in zijn portefeuille had, overhandigde het eerste exemplaar van het boek ‘Reconstructie kademuur Vingerling & Restauratie Wilhelminabrug’ aan de heer Cor Kroon. De heer Kroon was als omwonende en vertegenwoordiger van het appartementencomplex Parel van de Delta nauw betrokken bij het project. In het boek, gemaakt in opdracht van de gemeente en aannemer Strukton, wordt de restauratie van de kademuur en de Wilhelminabrug in beeld gebracht.

Bij de opening van de vishotels onthulden de bestuurders een informatiepaneel. Dit paneel staat nabij het beeld van het Kofjekokertje. Op het bord is naast een illustratie informatie te vinden over de functie van de vishotels.