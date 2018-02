Vrienden van Ziekenhuis Dirksland schenkt mobiel ECG-apparaat

Op 31 januari 2018 heeft de Stichting Vrienden van ziekenhuis Dirksland een mobiel ECG-apparaat geschonken aan de spoedeisende hulp van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Marieke van Splunter, afdelingshoofd van de acute zorg is enorm blij met deze gift. "Het is het 2e mobiele ECG-apparaat dat we nu hebben. We hadden al een mobiel ECG-apparaat en als dit apparaat in gebruik was en er kwam een spoedpatiënt binnen waarbij een hartfilmpje gemaakt moest worden, dan was het echt soms 'trekken' aan het apparaat. Het is een zeer welkome aanvulling in de zorg aan onze patiënten".

ECG-apparaat

Met het mobiele ECG-apparaat kan ter plekke een hartfilmpje worden gemaakt om snel de situatie van de patiënt te beoordelen. De patiënt hoeft de spoedeisende hulp niet af waardoor andere onderzoeken tegelijkertijd door kunnen gaan. Daardoor zijn de resultaten van de onderzoeken sneller bekend en kan gerichte zorg eerder gestart worden. En dat is natuurlijk beter voor de patiënt.

Ook Paul van der Velden, lid raad van bestuur, spreekt zijn waardering uit voor het werk dat de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland verricht en in het bijzonder voor de overhandiging van het mobiele ECG-apparaat. De Stichting doet belangrijk werk, niet alleen in financieel opzicht door schenkingen van medische apparatuur, maar ook als verbindende factor tussen de regio en het ziekenhuis.

Vrienden van Ziekenhuis Dirksland

Voor Pieter Helmsing is het een gedenkwaardig moment. De cheque ter waarde van 13.500 euro die hij overhandigt is de laatste overhandiging die hij voor de stichting doet. Na 13 jaar heeft hij het stokje overgedragen aan de nieuwe voorzitter van de stichting Karel Olsthoorn, voormalig medewerker bij het laboratorium van het ziekenhuis. Helmsing bedrukt dat iedere euro welkom is. Door schenkingen is het voor het ziekenhuis mogelijk om medische apparatuur aan te schaffen waar geen budget voor is. Anderzijds komt dit de patiënten in de regio ten goede omdat zij hierdoor net dat beetje extra zorg krijgen. Een mooie wisselwerking. De Stichting is dan ook blij dat zij deze keer voor het mobiele ECG-apparaat hebben kunnen zorgen.