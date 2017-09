Vrijwillige politieagenten ontvangen Koninklijke onderscheiding

Op donderdagmiddag 28 september 2017 zijn de heren Leendert Prinsen uit Middelharnis en Dirk Wittekoek uit Sommelsdijk beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De twee vrijwillige politieagenten kregen hun onderscheiding uitgereikt door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Leendert Prinsen trad in 1978 als vrijwillig wachtmeester in dienst bij het toenmalige Korps Rijkspolitie. Hij werd ingedeeld bij de groep Middelharnis. Als vrijwilliger ging hij samen met een in vaste dienst zijnde collega de straat op. Ook werden door hem diverse controles gedaan zoals alcohol-, verkeers- en milieucontroles. Bij veel evenementen was Leendert Prinsen het aanspreekpunt tussen politie en organisatie. De begeleiding van de jaarlijkse Truckrun, die afgelopen jaar voor de 29e keer werd gehouden, heeft hij niet één keer gemist. Hij was 39 jaar werkzaam als vrijwilliger van de politie.

Dirk Wittekoek begon in 1981 bij de vrijwillige politie. Hij hield zich onder andere bezig met de verkeersveiligheid en evenementen op het eiland. Hij nam ook vaak deel aan cursussen en trainingen die werden aangeboden door de politie. Daarnaast is hij al twaalf jaar actief voor de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Sommelsdijk, bij diverse commissies en besturen. Hij heeft vanuit zijn functie als diaken binnen de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Sommelsdijk sinds 2007 contacten met diverse personen in Oekraïne. Vanuit de kerk worden er financiële middelen aangereikt die hij dan omzet in winterhulp, voedsel en kleding voor de bewoners van diverse zigeunergemeenschappen.

Door hun jarenlange staat van dienst bij de vrijwillige politie leverden Leendert Prinsen en Dirk Wittekoek een belangrijke bedrage aan de veiligheid op het eiland Goeree-Overflakkee. Op 28 september werden zij verrast door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman tijdens hun afscheidsreceptie in het gemeentehuis in Middelharnis.