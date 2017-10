Op de N57 Brouwersdam is vrijdagmiddag 13 oktober 2017 een ongeval gebeurd. Volgens een politiewoordvoerder betrof het een eenzijdig ongeval waarbij een vrouw ernstig gewond is geraakt. Door (nog) onbekende reden kwam de vrouw omstreeks 13:30 uur met haar auto naast de weg terecht.

Het voertuig sloeg over de kop en kwam in een naastgelegen sloot op z'n kop tot stilstand. De vrouw is met spoed overgebracht naar het EMC in Rotterdam.