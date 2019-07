Vrouw gewond achtergelaten op Oudelandsedijk Oude-Tonge

Dinsdag 2 juli 2019 is op de Magdalenadijk in Oude-Tonge een vrouw van 18 jaar vermoedelijk aangereden. De jongedame is omstreeks 06:30 uur vanaf haar huis aan de Zuiddijk in Oude-Tonge vertrokken en gewandeld in de richting van de Magdalenadijk.

Om exact 1 minuut over 7 (dus een half uur later) stopt het wandelen volgens haar telefoon op de Oudelandsedijk in Oude-Tonge. Daar wordt zij gewond aangetroffen, zij weet zelf niet meer wat er is gebeurd. Het vermoeden bestaat dat zij is aangereden en dat de dader is doorgereden.

De vrouw was gekleed in een zwarte spijkerrok en is ongeveer 1.65 lang. Op de plaats van de aanrijding zijn zilverkleurige onderdelen aangetroffen van de vermoedelijke dader. Het voertuig zou schade moeten hebben aan de rechter zijkant.

Heeft u iets gezien of was u rond dit tijdstip in de buurt, neemt u dan contact op met het Basisteam Haringvliet via 0900-8844. Mocht u weten wie de dader is maar wilt u dit anoniem melden? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.