Wasmachine brand snel onder controle

In Stellendam is vrijdagavond 14 juli 2017 een wasmachine in brand gevlogen. Het gevolg was grote rookontwikkeling in de woning aan het Dahliapad. De brandweer had de brand snel onder controle. De bewoonster was erg geschrokken maar raakte gelukkig niet gewond. Buren hebben zich ontfermd over de dame op leeftijd.