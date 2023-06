Waterschap bevordert biodiversiteit met ecologisch bermbeheer

Het waterschap heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van een groot deel van de wegbermen in het werkgebied en zet zich in om deze op een ecologische manier te beheren. Maar wat houdt dat precies in en waarom wordt dit gedaan?

Bij ecologisch bermbeheer maait het waterschap het gras in de bermen met behulp van een cyclomaaier en wordt het gemaaide gras verwijderd. Het maaisel blijft meestal enkele dagen liggen, zodat de zaden eruit kunnen vallen en planten zich op die manier kunnen voortplanten.

Deze aanpak heeft verschillende voordelen voor de biodiversiteit. Doordat het gemaaide gras wordt afgevoerd, verarmt de bodem. Dit komt de biodiversiteit ten goede, omdat op een schralere bodem een grotere verscheidenheid aan plantensoorten gedijt. En deze plantensoorten trekken op hun beurt weer een breder scala aan vlinders, bijen en andere insecten aan.

Een deel van de bermen wordt gefaseerd gemaaid, waarbij telkens een gedeelte van de vegetatie intact blijft. Deze gefaseerde aanpak draagt bij aan de variatie in de bermen, met lange en korte grassen naast elkaar. Dit is gunstig voor de biodiversiteit, omdat het verschillende leefomstandigheden biedt voor verschillende plant- en diersoorten. Het waterschap is in 2021 gestart met gefaseerd maaien en verwacht over enkele jaren prachtige, kleurrijke bloeiende bermen te zien. De komende jaren zal het aandeel gefaseerd gemaaide bermen elk jaar geleidelijk toenemen.



Door Arjan Huizer