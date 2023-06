Waterschap geeft subsidie voor groene tuinen en schoolpleinen

Het klimaat verandert: droog wordt droger, heet wordt heter en nat wordt natter. Door onze omgeving groener te maken en regenwater minder snel af te voeren, zijn we beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Als waterschap zien wij de gevolgen van klimaatverandering als geen ander. Daarom geeft waterschap Hollandse Delta ook dit jaar subsidie voor watervriendelijke initiatieven. Voor particulieren en voor bijvoorbeeld scholen en verenigingen.

Bereid je voor op extreem weer

“Als we samenwerken, kunnen we onze omgeving nog sneller aanpassen aan extreme weersomstandigheden”, zo vertelt heemraad Dorenda Gerts van het waterschap. “Iedereen kan helpen. Bijvoorbeeld door tegels te vervangen door groen, plantjes op een dak te zetten en door regenwater op te vangen. Dat kan in een regenton, in een regenwaterschutting en zelfs onder de grond. We vinden het belangrijk om dat samen te doen. Daarom kun je ook dit jaar weer subsidie krijgen. Ook grotere initiatieven ondersteunen we, bijvoorbeeld het vergroenen van een schoolplein of het aanleggen van groene daken op schuurtjes voor een aantal huizen bij elkaar.”

Met het vergroenen van jouw tuin of dak, ziet de omgeving er niet alleen sfeervoller uit en helpt dit tegen wateroverlast maar heeft dit ook nog eens een verkoelend effect en trekt het dierenleven aan waardoor de biodiversiteit toeneemt.

Je kunt subsidie krijgen voor maatregelen vanaf 250 euro. Je krijgt dan 20% van de kosten terug. Subsidieaanvragen kunnen ook met terugwerkende kracht t/m 1 januari 2023 ingediend worden. Op www.wshd.nl/subsidie vind je meer informatie en kun je subsidie aanvragen, dit kan eenvoudig online. Je vindt hier ook tips voor watervriendelijke initiatieven en ideeën van mensen die vorig jaar subsidie kregen.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws