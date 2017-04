Waterstoring in Dirksland

Dirkslanders zaten maandag 10 april 2017 vanaf 15:15 uur zonder water. Volgens Evides zaten onder andere de straten Secretarieweg, Poldersweegje, Essenlaan, Oost Havendijk en Voorstraat zonder water. Bij de redactie kwamen later ook berichten binnen dat bedrijvenpark "De Watertoren" en vele andere straten geen water hadden. Rond 16:10 uur hadden verschillende straten weer water. Omstreeks 17:10 uur was volgens Evides de storing geheel opgelost. Tweeten

