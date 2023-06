Weeghuisje in Herkingen wordt herbouwd door erfgoedstichting

In Herkingen zal bij de haven een weeghuisje opnieuw worden opgebouwd. De weegbrug in Herkingen aan de Kaaidijk was een groot mechanisch instrument dat gebaseerd was op het principe van de bascule, een soort grote weegschaal. De weegbrug bij het weeghuisje is onlosmakelijk verbonden geweest met de landbouwhaven van Herkingen. Alle via de haven vervoerde producten werden gewogen op de weegschaal die op de Kaaidijk stond.

Het weeghuisje met de weegbrug moest in de jaren 80 worden afgebroken vanwege verminderd gebruik na de sluiting van de Grevelingen in 1971. Om dit belangrijke stuk lokale geschiedenis te behouden, heeft een groep vrijwilligers in 2019 de "Stichting Erfgoed Herkingen" opgericht met als doel het weeghuisje te herbouwen. Het oorspronkelijke weeghuisje met weegbrug werd gebouwd door de landbouwvereniging "Eendracht", maar de exacte oprichtingsdatum is onbekend. Er zijn echter documenten uit 1895 waarin de weging van suikerbieten op de brug wordt vermeld.

Het nieuwe weeghuisje zal dienen als een cultureel en historisch herkenningspunt voor jong en oud, waar nog een toepasselijke naam voor wordt bedacht. Bovendien krijgen ambachtslieden, zowel met oude als moderne vaardigheden, de mogelijkheid om hun werk in en rondom het weeghuisje tijdens bepaalde gelegenheden te presenteren.

Er zijn inmiddels enkele jaren verstreken waarin er veel voorbereidend administratief werk is verzet. Vooral het toepassen van ambtelijke regelgeving, zoals het aanpassen van het bestemmingsplan, het aanvragen van vergunningen en het afstemmen met overheden heeft de nodige tijd gekost. Verder moest de begroting "rond" worden gemaakt, wat gelukt is dankzij de hulp van sponsoren en projectsubsidie van de gemeente. Inmiddels is het zover dat, mede dankzij de spontane hulp van nóg meer vrijwilligers, medio juni het maken van de fundering kan worden opgepakt. Als alles volgens plan verloopt, zal het weeghuisje deze zomer nog in gebruik worden genomen.

Het hele project is een samenwerking tussen Stichting Erfgoed Herkingen, de Dorpsraad Herkingen en de gemeente Goeree-Overflakkee. Het verloop van de bouw is te volgen via de Facebook-pagina https://www.facebook.com/Weeghuisje. Meer informatie over Stichting Erfgoed is te vinden op de website herkingen.com.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws