Week van de schoonmaak bij CuraMare

Op 15 juni 2017 is het de Dag van de Schoonmaak. Aanleiding voor CuraMare om tijdens die week haar schoonmakers in het zonnetje te zetten. Elke dag wordt er op een van de woonzorglocaties iets voor hen georganiseerd. Want schoonmaken is een vak dat vaak ondergewaardeerd wordt.

Training microvezel

Alle schoonmakers van de algemene ruimten krijgen in deze week een opfriscursus Schoonmaken met microvezel. Schoonmaken met microvezeldoekjes is namelijk totaal anders dan met een emmertje sop. De huishoudelijk medewerkers van de woonzorglocaties hebben eerder dit jaar al een training Schoonmaken met microvezel gevolgd en krijgen hun certificaat uitgereikt. Uiteraard wordt daar een feestelijk tintje aan gegeven. De week van de schoonmaak wordt afgesloten met een feestelijke borrel op vrijdag voor alle schoonmaakmedewerkers.

Oorsprong Dag van de Schoonmaker

De dag van de Schoonmaker is ontstaan in Los Angeles. Op 15 juni 1990 demonstreerden de schoonmakers daar voor betere arbeidsvoorwaarden. Sindsdien wordt ieder jaar op 15 juni deze demonstratie herdacht op de Internationale Dag van de Schoonmaker.