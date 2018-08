Weekendafsluiting rotonde N59/N257 ter hoogte van Bruinisse en de Philipsdam

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de rotonde N59/N257 ter hoogte van Bruinisse en de Philipsdam. Hierdoor is de rotonde van vrijdag 7 september 2018 20:00 uur tot maandag 10 september 2018 06:00 uur afgesloten. Weggebruikers dienen rekening te houden met extra reistijd.

In verband met deze werkzaamheden zijn de parallelweg N59 en de N257 (Philipsdam) via de rotonde N59/N257 niet bereikbaar. Ook is de N59 niet bereikbaar via de parallelweg van de N257. Autoverkeer dat normaal gesproken over de Philipsdam rijdt, wordt nu omgeleid via de A4-A58-N256. Fietsers worden omgeleid over de Strandweg (noordzijde N59). De omleidingsroute staat met gele borden aangegeven.