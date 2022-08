Wees extra alert op (zwem)veiligheid bij hittegolf

Reddingsbrigade Nederland pleit voor extra alertheid op veiligheid bij hittegolf.

Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. Nederland maakt in de tweede week van augustus 2022 opnieuw een hittegolf mee. Nog meer mensen zoeken verkoeling op in open water. Dat leidt tot topdrukte op de stranden aan zee, in recreatiegebieden en bij buitenzwembaden. Reddingsbrigade Nederland pleit voor extra alertheid op (zwem)veiligheid; er liggen levensbedreigende risico's op de loer.

Waar zijn de officiële zwemwaterlocaties? Waar wordt toezicht gehouden? Waar aan de kust bevinden zich muien? Waar is de binnenwaterkwaliteit afdoende? Uit welke richting komt de wind? Reddingsbrigade Nederland stelt: sta vooraf stil bij dit soort vragen en zorg dat je de antwoorden helder hebt. De (zwem)veiligheid komt onder druk te staan als je het water ingaat waar dat niet mag (zoals in rivieren en kanalen), als er geen passende veiligheidsmaatregelen zijn genomen, als je in een mui terechtkomt, als de waterkwaliteit (bijvoorbeeld door blauwalg) sterk verminderd is en als de wind je van het strand weg blaast.

Veiligheid en verantwoordelijkheid

Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifesavers en lifeguards van reddingsbrigades zich dagelijks vrijwillig inzetten. Ze doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt. Maar de verantwoordelijkheid voor (zwem)veiligheid ligt primair bij de badgast zelf. Reddingsbrigade Nederland dringt aan op een goede voorbereiding; volg het nieuws, lees de informatieborden bij zwemwaterlocaties (check Zwemwater.nl) en stel je op de hoogte van de betekenis van de waarschuwingsvlaggen. Bij een hittegolf in het bijzonder: drink en eet voldoende, smeer je regelmatig in met zonnebrandcrème en zoek af toe de schaduw op.

Tips en adviezen

Reddingsbrigade Nederland geeft vele tips en adviezen voor zowel de zee- als binnenwateromgeving, onder meer via de landelijke campagnes Aan de slag voor meer veiligheid en Wie checkt jou? - Veilig in en uit het water. Uiterst belangrijk: ga nooit alleen zwemmen, ga niet verder dan tot je knieën het water in als je niet kunt zwemmen en blijf altijd bij kleine kinderen. Voor zeer warm weer dan wel een hittegolf geeft de Medische Adviesraad van Reddingsbrigade Nederland aanvullende adviezen. Er bestaat een risico op oververhitting en warmteletsels. Lifeguards zijn niet alleen opgeleid om zwemmend en varend te redden, maar tevens om problemen te herkennen en mensen door middel van eerste hulp bij te staan. De gouden regel: bel altijd 112 in het geval een vermoeden van gevaar bestaat.