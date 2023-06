Wespenoverlast 2023: Wat staat Goeree-Overflakkee te wachten?

Terwijl de herinnering aan de wespenoverlast van 2022 nog vers in het geheugen ligt, rijst de vraag of we ons dit jaar opnieuw moeten opmaken voor een onrustige zomer of dat we juist opgelucht kunnen ademhalen. "Vergeleken met vorig jaar is het vooralsnog rustig, maar of dat zo blijft..." zegt Merijn Janssen, eigenaar van Wespennestverwijderen.com.

De zachte winter van dit jaar heeft geleid tot een recordaantal wespenkoninginnen na de grote overlast van afgelopen zomer. Door de milde winter hebben de meeste koninginnen de winter overleefd. Een nat en koud voorjaar heeft echter veel koninginnen alsnog het leven gekost. "De tegenvallende lente kan een redding zijn geweest wat betreft wespenoverlast," aldus Gerben Cirkel van Sento Plaagdierbeheersing.

Hoewel de voorspellingen geen exacte wetenschap zijn, wijzen de tekenen erop dat we dit jaar minder overlast zullen ervaren dan vorig jaar. Toch moeten we ons voorbereiden op een aanzienlijk aantal wespen in de komende maanden. "De overlast begint pas in augustus, wanneer de wespenpopulatie op zijn hoogst is en ze actief op zoek gaan naar zoet voedsel," waarschuwt Cirkel.

Om de wespenoverlast deze zomer tot een minimum te beperken, kunnen we zelf maatregelen nemen. Het afdekken van eten en drinken, het gesloten houden van prullenbakken en het vermijden van sterke zoete parfums en geurige zonnebrandcrème kunnen helpen. Als je een wespenval gebruikt, plaats deze dan niet te dicht bij je buitenzitplaats, anders trek je de wespen juist aan.

Hoewel de verwachting is dat de wespenoverlast dit jaar minder zal zijn, kan het altijd voorkomen dat je pech hebt en te maken krijgt met een wespennest. In dergelijke gevallen is het belangrijk om uit de buurt te blijven en vooral niet zelf te proberen de wespen te verwijderen. "Bel in zo'n geval altijd een lokale wespenbestrijder. Zij kunnen de overlast snel en veilig verhelpen," adviseert Cirkel.



Door Arjan Huizer