Wethouder feliciteert Nederlands biljartkampioen Remko van Oosterom

Bij het NK Driebanden Groot Overgangsklasse is biljarter Remko van Oosterom uit Ooltgensplaat Nederlands kampioen geworden. Een mooie prestatie waar gemeente Goeree-Overflakkee trots op is. Daarom verraste Sportwethouder Jaap Willem Eijkenduijn de biljarter met een bos bloemen en een attentie van het gemeentebestuur.

De wedstrijd vond half april 2023 plaats in het Twentse Daarlerveen. Remko was als tweede geplaatst in de beginstrijd. Daar ging hij de strijd aan tegen de nummer 1 Tom Jacobs uit Sittard en nog 6 andere spelers. Tijdens een spannende finalepartij versloeg hij uiteindelijk de nummer 1 en werd hij kampioen. Hij promoveert daarmee naar de hoogste klasse.

Remko is lid van Biljartclub De Poedel. Hij speelt al jaren op de kleine tafel het spelsoort ‘kader’ en is 2 jaar geleden begonnen met driebanden op de kleine tafel met een team. Driebanden is een spelvorm van carambolebiljart waarbij de regel geldt dat de speelbal minimaal 3 keer een van de randen van de tafel moet hebben geraakt vóór de tweede aanspeelbal te raken.