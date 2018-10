Wethouder Van der Vlugt kondigt vertrek aan

Arend-Jan van der Vlugt (CDA) heeft op 2 oktober 2018, tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, te kennen gegeven dat hij zijn functie per 13 december 2018 neerlegt. Tot die tijd blijft hij zijn taken vervullen.

Van der Vlugt was van 2007 tot 2010 wethouder in de voormalige gemeente Goedereede. In 2013 is hij opnieuw wethouder geworden voor de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Na bijna zes jaar wethouder te zijn geweest, heeft hij er na een intensieve afweging voor gekozen zijn functie niet verder voort te zetten. De komende tijd wil hij zich gaan richten op nieuwe uitdagingen. De berichten die de afgelopen periode in de media zijn verschenen, hebben zijn besluit hiertoe versneld.

Het college van burgemeester en wethouders betreurt zijn vertrek en zegt "een enthousiaste, innovatieve en betrokken wethouder te verliezen, maar respecteert zijn beslissing". Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over wie als nieuwe wethouder zijn taken overneemt. Zodra daar meer over bekend is, publiceert de gemeente dat.