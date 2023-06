Wijkagent Johan van Oeveren uit Sommelsdijk ontvangt gemeentepenning

Op donderdag 22 juni 2023 ontving wijkagent Johan van Oeveren een gemeentepenning. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte hem deze onderscheiding uit tijdens zijn afscheidsfeest in het Diekhuus.

Johan van Oeveren neemt na 46 jaar afscheid bij de politie: hij gaat genieten van zijn pensioen. Van Oeveren begon in 1976 als gestichtswachter. Twee jaar later kwam hij naar Goeree-Overflakkee. En vanaf 2002 is hij hier wijkagent.

Een bijzonder project is Parking Watchers in Ouddorp. Er waren veel auto-inbraken bij de stranden. Door onder andere zijn inzet zijn de inbraken sterk gedaald. Hij kwam op het idee bij het racecircuit van Zandvoort, waar mensen toezicht hielden en fungeerden als ogen en oren van de politie. Dat leek hem voor Ouddorp ook wel wat. Politie zet Parking Watchers in tijdens het zomerseizoen. Ze houden toezicht op het parkeren. En wijzen toeristen op openstaande raampjes en waardevolle spullen die zichtbaar in de auto zijn achtergelaten. Het project loopt nog steeds erg goed in de zomermaanden.

Naast wijkagent is Johan al 23 jaar vrijwilliger bij VV Flakkee. Hij was hier ook vijf jaar voorzitter. Hij verricht hand- en spandiensten, draait commissiekamerdiensten. Ook is hij betrokken bij de Truckrun.

Tijdens zijn afscheid kreeg Van Oeveren de zilveren gemeentepenning. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman vertelde in haar toespraak dat Goeree-Overflakkee Van Oeveren gaat missen als wijkagent. Hij stond altijd voor de inwoners klaar. Maar ook als vrijwilliger staat Van Oeveren altijd voor anderen klaar. De gemeente is trots op mensen zoals hij. In de huidige samenleving is het niet vanzelfsprekend om naast een drukke baan, tijd vrij te maken voor vrijwillige taken.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws