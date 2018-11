Wim Soeters uit Nieuwe-Tonge Koninklijk onderscheiden

Vrijdag 23 november 2018 werd de heer Wim Soeters uit Nieuwe-Tonge benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Loco-burgemeester Berend Jan Bruggeman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit in De Baerne in Barendrecht, waar de heer Soeters zijn 40-jarig jubileum bij de muziekschool Barendrecht vierde.

De heer Soeters is veertig jaar pianodocent bij de muziekschool Barendrecht. Vanaf het begin was hij een plusdocent. Uiteraard wordt hij betaald voor zijn docenturen, maar alle extra initiatieven doet hij uit liefde voor de muziek in zijn eigen tijd. Eén van deze initiatieven was een uitwisseling met zijn jeugdorkest met de muziekschool uit Louny (een stad in Tsjechië waar de gemeente Barendrecht een stedenband mee heeft). In zijn vakantie trad hij daar samen met zijn leerlingen op.

Naast muziekdocent verrichtte de heer Soeters veel vrijwilligerswerk. Zo was hij voetbalcoach bij NTVV en zat hij in de oudercommissie/medezeggenschapsraad van basisschool de Pannebakker. Verder is hij op Goeree-Overflakkee vooral bekend als initiatiefnemer, bedenker, componist, liedtekstschrijver van de openluchtvoorstellingen Meekrap en Mare. Ook was hij een aantal jaren Sinterklaas bij NTVV en de Pannebakker. In 2008 werd hij lid van werkgroep Nieuwe-Tonge in Bloei, en organiseerde hij een groot feest rond Nieuwe-Tonge 550 jaar. Tevens nam hij het initiatief om de Watersnoodramp-herdenking in Nieuwe-Tonge inhoud te geven.

Tijdens zijn jubileum werd hij verrast door loco-burgemeester Berend Jan Bruggeman die hem de Koninklijke onderscheiding uitreikte. Hij omschreef de heer Soeters als een aimabel persoon. Een man met een groot vermogen om mensen te binden, mensen aan te trekken en uit te dagen om mee te doen.