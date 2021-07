Ziekenhuis ontvangt kunstwerk als dank voor hun inzet

In de week van 16 juli 2021 schonk Stichting Zorgpersoneel Goeree-Overflakkee Bedankt een groot kunstwerk aan Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Het schilderij werd onthuld door cabaretier en geboren Dirkslander Richard Groenendijk in het bijzijn van burgemeester Ada Grootenboer. Het kunstwerk is een cadeau van de stichting voor alle zorgmedewerkers als dank voor hun inzet tijdens de coronapandemie.

Kunstenares Yvonne Broeren uit Ouddorp maakte het schilderij dat het licht symboliseert dat volgt op de donkere periode die velen hebben doorgemaakt ten tijde van de pandemie en gaf het de titel ‘Geen zee is ons te hoog’.

“Het ziekenhuis was de plek waar corona op de meest pijnlijke manier zichtbaar was. Dit schilderij is een verdiend, tastbaar en blijvend cadeau voor al die zorgmedewerkers van Goeree-Overflakkee die al die tijd hun uiterste best hebben gedaan om ons de beste zorg te bieden”, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “Maar geen zee is te hoog, we kunnen met elkaar dit aan. Dat straalt dit schilderij ook uit. Als gemeente waarderen we ook initiatieven als van de stichting Zorgpersoneel Goeree-Overflakkee Bedankt. Het is goed dat we zo naar elkaar omzien en oog hebben voor elkaar.” Dat is dan ook precies wat de stichting als doel heeft. Nella Verduijn, bestuurder van de stichting: “We willen het zorgpersoneel een gezicht geven en hen bedanken. Want alles draait om dankbaarheid. Dankbaarheid voor het werk en de inzet van het zorgpersoneel op Goeree-Overflakkee”.

Yvonne Broeren, maker van het kunstwerk: “‘Geen zee is ons te hoog’ deze tekst komt uit het filmpje dat de stichting in 2020 liet maken en is tegelijk de titel van het schilderij. De zin vind ik heel krachtig en treffend voor het zorgpersoneel van Goeree-Overflakkee. Wij zijn op dit eiland omringd met water en natuur, een grote inspiratiebron voor mijn abstract-impressionistische werk. Daarom heb ik ook gekozen voor een zeegezicht met duinlandschap en de vuurtoren als baken van het eiland, die staat voor de mensen in de zorg die extra hard hebben gewerkt en hun licht hebben laten schijnen in deze moeilijke tijd!”

Voor de zorgmedewerkers in het ziekenhuis is het schilderij een mooi en symbolisch cadeau. Het heeft een prominente plaats gekregen in de hal richting het Vrouw & Kind Centrum.

Mariska Shekary, medisch lid raad van bestuur van CuraMare, is de stichting erg dankbaar voor dit prachtige kunstwerk. “’Aandacht is het nieuwe goud’ zei antropologe Daniëlle Braun over veerkracht in de coronacrisis, ik ben er echt van overtuigd dat dit zo is. Dit soort waarderingen en aandacht doet onze zorgmedewerkers enorm goed, zo voelen zij zich gezien en gesteund!”

Meer informatie over het kunstwerk en de stichting vindt u op de website www.zorgpersoneel-bedankt.nl.

Foto: van links naar rechts: cabaretier Richard Groenendijk, kunstenares Yvonne Broeren, burgemeester Ada Grootenboer