Zing mee met Pearl Jozefzoon en Sharon Kips in het Tom Parker projectkoor

Op zaterdag 17 juni 2023 worden de mooiste nummers van componist Tom Parker (The New London Chorale) uitgevoerd door orkest en zang in Theater Het Kruispunt in Barendrecht. Kan jij goed zingen en wil jij graag meedoen aan dit bijzondere concert? Geef je dan nu op voor het speciale projectkoor. Het projectkoor heeft nog plaats voor sopranen.

Niemand minder dan Pearl Jozefzoon en Sharon Kips zijn de solisten van deze avond. Bekende nummers zoals Standing By en For Unto Us a Child Is Born worden uitgevoerd. Meer informatie is verkrijgbaar via www.muziekuniek.nl