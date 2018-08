Zorg kan niet zonder dieren

Nadat vier jaar geleden vanuit CuraMare voor het eerst samenwerking werd gezocht met Stichting ZorgDier Nederland, hebben verschillende huisdierenbezitters zich samen met hun huisdier ingezet voor de cliënten, om een waardevolle bijdrage te geven aan hun levenskwaliteit.

Gebleken is namelijk dat velen van hen die zelf in het verleden een huisdier hadden bijzonder opleven wanneer ze weer een dier om zich heen hebben. Zeker ook wanneer ze lijden aan de ziekte van Alzheimer. Maar ook andere bewoners, ook al hebben ze nooit een huisdier gehad, kunnen erg genieten van het gezelschap van een huisdier.

Daarom vinden de medewerkers van CuraMare het fijn en belangrijk dat er vrijwilligers zijn die met hun hond of kat, naar de woonzorglocaties van CuraMare komen om diverse cliënten te plezieren met een bezoekje, zo één keer per week. En niet alleen de aanwezigheid van een dier vinden deze bewoners ontzettend fijn, ook het bezoek van de dierenbaasjes wordt enorm gewaardeerd.

Wervingsbijeenkomst

Het is alleen wel belangrijk dat er voldoende vrijwilligers zijn én blijven die met hun huisdier voor de bewoners een stukje van hun tijd willen opofferen. Daarom werd woensdagavond 18 juli 2018 in Nieuw Rijsenburgh voor de tweede keer een wervingsbijeenkomst gehouden, na een oproepje in de media waarin geïnteresseerde huisdierenbaasjes werden gevraagd. Hopelijk met als resultaat dat weer veel nieuwe vrijwilligers met hun huisdieren verwelkomd zouden kunnen worden. En die moeite was niet tevergeefs. Aan ’t eind van de avond konden maar liefst 15 nieuwe aspirant vrijwilligers worden genoteerd.

Gratis cursus

Om adequaat huisdierenvrijwilliger te kunnen zijn, krijgen de baasjes na een sollicitatie met hun dier via Stichting ZorgDier Nederland een gratis cursus aangeboden. De nieuwe vrijwilligers zullen in alle woonzorglocaties van CuraMare worden ingezet, dus eilandbreed.

Wie meer wil weten of zich op wil geven, kan contact opnemen met Stichting ZorgDier Nederland via 06-10592212 of secretariaat@zorgdier.nl. Kijk voor meer informatie op www.zorgdier.nl.