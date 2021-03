Zwembaden weer open voor zwemles

De zwembaden op Goeree-Overflakkee mogen hun deuren weer openen voor de zwemlessen. SRGO en haar medewerkers kijken reikhalzend uit om het werk weer op te mogen pakken. Alle ouders zullen in de komende dagen bericht ontvangen vanuit de Staver, het Zuiderdiep of de Gooye.

Na bijna drie maanden zijn de kinderen weer welkom in hun bekende bad bij hun zwemdocent. Uiteraard wordt er in de lessen rekening gehouden met het stilvallen van de lessen in verband met de maatregelen vanuit de overheid. De medewerkers van SRGO nemen zo snel mogelijk contact op met alle ouders om hen te informeren over de start van de lessen.

De invulling van de eventueel aanvullende maatregelen wordt momenteel nog uitgewerkt door alle betrokken instanties. Zodra hier meer informatie over bekend is, zal dit gedeeld worden op de website (www.sr-go.nl).

Vooralsnog is het banenzwemmen en vrij zwemmen nog niet mogelijk binnen de huidige maatregelen.