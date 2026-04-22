Figuranten blikken terug op filmopnames van Op hoop van zegen in Goedereede





In Goedereede werden in 1986 opnames gemaakt voor de film Op hoop van zegen, die zich afspeelt in de beginjaren van de twintigste eeuw. Acteurs als Rijk de Gooijer, Danny de Munk en Huub Stapel waren destijds regelmatig in het dorp te zien. Veel inwoners traden op als figurant. Het was een periode waarin Goedereede even het decor vormde voor een stukje filmgeschiedenis.

De vis wordt duur betaald

Op hoop van zegen is gebaseerd op het klassieke toneelstuk uit 1900 van Herman Heijermans over het vissersbestaan. De vissersjongen Barend weigert nog langer zijn leven te riskeren op een nauwelijks zeewaardig schip. De gewetenloze reder is niet van plan een cent aan reparaties uit te geven. Samen met zijn net uit de gevangenis ontslagen broer wordt Barend, tegen beter weten in, door moeder Knier nog één keer naar zee gestuurd. Uiteindelijk ontdekt ze dat de vis duur betaald wordt. Een aantal inwoners van Goedereede, die als figurant fungeerden, kan zich die periode nog goed herinneren.

“Ik deed veel schilderwerk, oud maken en dergelijke. We waren met vier schilders en een stuk of acht decorbouwers,” vertelt Orlando Garcia. Hij is in het bezit van een bijzondere relikwie uit de film: een zogenoemd glashot, gemaakt door een Engelse kunstenaar. “Het werd op de markt op een bok geplaatst en op de toren geprojecteerd, zodat het leek alsof er een vuurtoren stond.” Figurant Joep Prins herinnert zich dat acteur Rijk de Gooijer een keer viel. “Toen De Gooijer over een dansvloer moest lopen, viel hij over een kabelgoot. Ik denk dat dat kwam doordat hij de avond ervoor te veel had gedronken. Wel leuk om mee te maken,” vertelt Prins.

Bloempottenmodel

Carina Boon figureerde onder meer op de Markt. “De klokken werden geluid omdat het nieuws kwam dat het schip was vergaan. Wij moesten dan meerdere keren met een groep figuranten van de Pieterstraat naar de Markt rennen. Ook heb ik met een aantal vrouwen in de Achterstraat gefigureerd bij het netten boeten,” vertelt Boon. Het personage neef Edwin uit de film werd gespeeld door Bram Pijl, een rol zonder tekst. “In een van de scènes moest ik over de brug rijden. Dat moest wel twintig keer opnieuw. Dan was Rijk de Gooijer, die reder Clemens Bos speelde, niet snel genoeg of zat ik achter het stuur te lachen. Dat mocht natuurlijk niet,” aldus Pijl.

De figuranten kregen in de film een zogenoemd ‘bloempottenmodel’ aangemeten, passend bij de kledingstijl van begin twintigste eeuw. “Soms moest je uren wachten in de brandweerkazerne voordat je werd opgeroepen om ergens een stukje te lopen,” vertelt Kees den Eerzamen. Schilder Orlando Garcia herinnert zich ook dat er in een straatje nepduinen met echt helmgras waren aangelegd. “Het was net echt, alsof je zo de duinen in keek.”

Elfstedentocht

In 1986 werd ook de Elfstedentocht verreden, die werd gewonnen door Evert van Benthem uit Sint Jansklooster. De temperaturen lagen ver onder nul, waardoor het de filmcrew niet lukte om regen te creëren: het water bevroor direct.

Op hoop van zegen stelt de sociale misstanden in de visserij aan het begin van de twintigste eeuw aan de kaak. De opnames, die in februari 1986 begonnen, duurden enkele weken en maakten van Goedereede tijdelijk een heuse filmset.

Door Internetredactie Omroep Archipel