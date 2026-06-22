Bezoekers welkom in de Aziatische tuin van Diederik in Stellendam





Tijdens speciale weekenden van de Open Tuinen Carrousel in Zuid-Holland zijn verschillende tuinen op Goeree-Overflakkee gratis te bezoeken. Eén daarvan is de tuin van 1.500 m² van Diederik Bleijs uit Stellendam.

Bezoekers kunnen dwalen door de verschillende opengestelde tuinen in de regio en inspiratie opdoen voor hun eigen tuin. De tuin in Stellendam is Aziatisch georiënteerd. Bewoner Diederik begon met de aanleg ervan in de coronaperiode. “Ik had helemaal niks meer te doen. Dat was vreselijk. Ik mocht nergens heen en toen dacht ik: weet je wat? Ik ga een huis kopen met een tuin. Dan kan ik heel die coronatijd uitzingen en ben ik lekker buiten.”

Bij de aankoop van het huis was de tuin één groot grasveld met heel veel wildgroei. “Ik heb enorm gekapt, waaronder struiken waar je niet doorheen kwam. En toen heb ik een kleine schets gemaakt.” Hij wilde de Aziatische richting opgaan en is eraan begonnen, met na vier jaar de huidige tuin als resultaat. Het hoogtepunt voor bezoekers vindt hij de rozentuin. “Die vind ik zelf erg mooi.”

Diederik heeft met zijn gezin ook altijd een tuin gehad. Maar toen zijn vrouw overleed in 1998, is hij verhuisd naar een appartement. “Maar dit zou ze prachtig vinden.” Hij geniet zelf ook volop van zijn tuin. Zo luncht hij er regelmatig en kijkt naar “alle pracht en praal die er is.” Een grotere tuin zou hij nog leuker vinden, maar dat gaat niet meer gebeuren. “Daar heb ik de fut niet meer voor. Het is al groot genoeg”, besluit hij.

Alle opengestelde tuinen van 2026, in de periode mei tot en met september, zijn te vinden op de website van het initiatief Open Tuinen Carrousel.

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Door Internetredactie Omroep Archipel