Een goedbedoelde actie kan een zeehondenpup zijn moeder kosten





Opvangcentrum A Seal in Stellendam vraagt strandbezoekers om minimaal 30 meter afstand te houden van zeehondenpups. Volgens het opvangcentrum verblijven momenteel twintig pups in de opvang, meer dan in dezelfde periode vorig jaar, in 2025. Een deel van deze dieren is volgens A Seal opgenomen nadat mensen een pup hadden meegenomen of de moeder hadden verstoord.

Door Rijnmond en Omroep Archipel

Volgens A Seal laten moederzeehonden hun jongen regelmatig enkele uren alleen op het strand achter terwijl zij op zee voedsel zoeken. Het huilen van een pup is in die periode normaal gedrag en betekent niet automatisch dat het dier in de problemen is. Als mensen te dichtbij komen of een pup meenemen, kan de moeder haar jong niet meer terugvinden of durft zij niet aan land te komen om het te voeden.

Dat gebeurde volgens A Seal ook met zeehondenpup 1452. A Seal deelde het verhaal op op 10 juli 2026 op hun sociale media. Het dier werd door een omstander meegenomen naar zijn huis, omdat deze persoon dacht dat de pup was verlaten. Volgens het opvangcentrum was daar geen reden voor: de moeder was waarschijnlijk nog op zee op zoek naar voedsel. Toen zij terugkwam op het strand, was haar pup verdwenen. Het dier kon daardoor niet terug naar zijn moeder en verblijft sindsdien in de opvang.

Petra Lapierre van A Seal zegt dat de drukte op de stranden tijdens warme dagen vaker leidt tot verstoring van moeder en jong. Ook komen zeehonden volgens haar steeds vaker voor op stranden in het zuiden van Nederland. Daardoor neemt het aantal ontmoetingen tussen mensen en zeehonden toe.

Zeehondenwachters houden tijdens het geboorteseizoen de dieren in de gaten. Zij informeren bezoekers en controleren of een moeder haar pup later alsnog heeft gevoed. Dat gebeurt onder meer door sporen op het strand te bekijken en het gewicht van de pup te controleren. Pas als blijkt dat een pup niet meer door de moeder wordt verzorgd, wordt het dier naar de opvang gebracht.

A Seal adviseert mensen om minimaal 30 meter afstand te houden van zeehonden en honden aangelijnd te houden. Wie twijfelt of een zeehond hulp nodig heeft, kan volgens het opvangcentrum het dier met rust laten en eerst contact opnemen met een zeehondenwachter of een opvangcentrum. Volgens A Seal kan onnodig ingrijpen ertoe leiden dat een pup die nog door zijn moeder wordt verzorgd, alsnog in de opvang belandt.

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