Haringvlietbrug twee nachten dicht voor reparatie en inspectie

De Haringvlietbrug wordt twee nachten afgesloten voor wegverkeer in beide richtingen: van 12 op 13 april en van 13 op 14 april 2017. Rijkswaterstaat voert dan reparatie- en inspectiewerkzaamheden uit aan de brug.

Hulpdiensten kunnen tijdens de werkzaamheden wel gebruik maken van de Haringvlietbrug. Ook voor de doorgang van busdiensten is een regeling getroffen.

Wanneer precies

De nachtafsluitingen zijn gepland:

Van woensdag 12 april 23:00 uur tot donderdag 13 april 05:00 uur

Op vrijdag 14 april van 01:00 uur tot 05:00 uur.

Hinder

De brug is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor wegverkeer uit beide richtingen. Aangezien de brug 's nachts niet bediend wordt, ondervindt de scheepvaart geen hinder van de werkzaamheden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het herstellen van schade aan het rijdek van het beweegbare deel van de brug en een technische inspectie van specifieke onderdelen.

Hulpdiensten

Aangemelde hulpdiensten kunnen de brug ongehinderd passeren.

OV en langzaam verkeer

In de nacht van 12 op 13 april zijn er twee momenten waarop OV-bussen de brug kunnen passeren. Langzaam verkeer kan op deze momenten ook gebruik maken van de brug. Tijdstippen: 23:20 tot 23:35 uur en 0:25 tot 0:40 uur.

Meer informatie

Meer informatie is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 - 8002, de website VanAnaarBeter.nl of via Twitter: @Rijkswaterstaat.