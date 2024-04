Recordaantal inschrijvingen bij 11 editie Tulpenwandeltocht

De 11e editie van de Tulpenwandeltocht dreigde even in het water te vallen, maar na een druilerige start klaarde de weersomstandigheden op en kwam zelfs de zon af en toe tevoorschijn. Er was een recordaantal inschrijvingen van maar liefst 2259 deelnemers.

Bij terugkomst op het sportpark van MSV & AV Flakkee zat de stemming er goed in. Shantykoor 'Op Volle Kracht' zorgde voor de muzikale omlijsting en kon men traditiegetrouw een bosje tulpen aanschaffen.



Door Internetredactie Omroep Archipel