De GO-bus: meer dan een rijdende gemeentebalie

De GO-bus, een opmerkelijk initiatief op Goeree-Overflakkee, blijft de aandacht trekken. Wat begon als een eenvoudige tweedehands camper in 2017, is uitgegroeid tot een volwaardig gemeenteloket op wielen, een van de eerste in Nederland.

Medewerkers uitdagingen, zoals het gebrek aan comfort tijdens hun werk en het relatief lage aantal bezoekers. Uit recent onderzoek onder inwoners blijkt dat de GO-bus een grote klanttevredenheid geniet. Het gemak van toegang tot burgerzaken wordt gewaardeerd.



