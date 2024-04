Handbiker Romano traint voor Oostenrijkse race

Handbiker Romano Böllerman uit Oude-Tonge en zijn buddy Arie de Bruin uit Stad aan ‘t Haringvliet gaan in juni meedoen aan de handbikebattle in het Kaunertal in Oostenrijk. Bij deze handbikewedstrijd gaan de deelnemers op armkracht naar boven, over een lengte van 20 km en met bijna 900 meter hoogteverschil. Ze strijden om de felbegeerde wisselbokaal. Romano en Arie maken sinds 2019 deel uit van het team van Rijndam Racers, met zes handbikers, elk met hun eigen buddy. Er doen 14 teams van revalidatiecentra uit Nederland mee.

Als buddy zorgt Arie tijdens trainingen en rides voor de praktische en mentale ondersteuning. Romano en Arie trainen door aan rides in Nederland mee te doen. Zo'n 70 tot 90 kilometer per keer. De Handbikebattle vindt plaats in Oostenrijk op donderdag 27 juni 2024. Romano is tijdens zijn trainingen en de race te volgen via zijn GoFund-Me pagina waar hij een blog bijhoudt.

Romano en Arie waren in april te gast in de Flakkeepodcast.



Door Internetredactie Omroep Archipel